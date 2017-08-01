Матч за Суперкубок Англии начнётся на час раньше, чем планировалось

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Об этом сообщает Mirror. Изначально планировалось, что встреча чемпиона Англии и обладателя кубка начнётся в 16:00 мск, но время сдвинули на час назад.

Таким образом, матч «Арсенал» — «Челси» начнётся в 15:00 мск. Такое решение было принято в связи с тем, что трансляция может наложиться на финал женского чемпионата Европы. Сборная Англии сохраняет шансы на выход в финал. 3 августа англичанки сыграют с Нидерландами в полуфинале ЧЕ.

Что касается матча «Арсенал» — «Челси», то он состоится 6 августа.