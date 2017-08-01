ПСЖ продаст Орье и Матюиди в случае перехода Неймара

AS сообщает, что парижане готовы расстаться с Сержем Орье и Блезом Матюиди.

Защитник Серж Орье интересен «Манчестер Юнайтед», а в услугах полузащитника Матюиди заинтересован «Ювентус». Переезд Орье в Англию может быть осложнён из-за запрета на пересечение английской границы.

В ноябре 2016 года Орье не смог сыграть против «Арсенала» в Лиге чемпионов, так как власти Великобритании не пустили игрока в страну. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже. Некоторые СМИ утверждают, что запрет по-прежнему в силе.

Что касается Матюиди, то его переход противоречит политике «Ювентуса», руководство которого стремится омолодить команду.