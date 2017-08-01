ПСЖ продаст Орье и Матюиди в случае перехода Неймара
Руководство «ПСЖ» определилось с футболистами, которые покинут команду, если состоится переход Неймара из «Барселоны».
AS сообщает, что парижане готовы расстаться с Сержем Орье и Блезом Матюиди.
Защитник Серж Орье интересен «Манчестер Юнайтед», а в услугах полузащитника Матюиди заинтересован «Ювентус». Переезд Орье в Англию может быть осложнён
В ноябре 2016 года Орье не смог сыграть против «Арсенала» в Лиге чемпионов, так как власти Великобритании не пустили игрока в страну. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже. Некоторые СМИ утверждают, что запрет
Что касается Матюиди, то его переход противоречит политике «Ювентуса», руководство которого стремится омолодить команду.
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