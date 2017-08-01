Кроос приступил к тренировкам в общей группе
Полузащитник «Реала» Тони Кроос восстановился после травмы голеностопа.
Как сообщает AS, немецкий футболист уже приступил к тренировкам в общей группе мадридского клуба. Ранее 27-летний хавбек пропустил два матча «Реала»
В последнем матче своего североамериканского турне «Реал» планирует сыграть против сборной звёзд МЛС.
В прошлом сезоне Кроос провёл в составе «Реала» в чемпионате Испании 29 матчей, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами.
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