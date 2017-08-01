Кроос приступил к тренировкам в общей группе

Как сообщает AS, немецкий футболист уже приступил к тренировкам в общей группе мадридского клуба. Ранее 27-летний хавбек пропустил два матча «Реала» из-за повреждения.

В последнем матче своего североамериканского турне «Реал» планирует сыграть против сборной звёзд МЛС.

В прошлом сезоне Кроос провёл в составе «Реала» в чемпионате Испании 29 матчей, в которых отметился тремя голами и 12 результативными передачами.