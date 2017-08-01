Футбольная ассоциация Англии ввела наказания за симуляции
Футбольная ассоциация Англии ввела наказания за симуляции В чемпионате Англии с нового сезона будут наказывать за симуляцию. Изменение регламента вступит в силу уже с этой недели.
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Игроки, которые будут признаны в «введении в заблуждение арбитра», получат двухматчевую дисквалификацию. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA), сообщает Independent.
Впервые новое правило будет применено в матче «Сандерленд» — «Дерби Каунти», во втором по силе дивизионе чемпионата. Также правило будет действовать и в матчах
Рассматриваться будут только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча. Наказание последует в том случае, если в результате симуляции будет назначен пенальти или игроку будет показана красная карточка.
Аналогичное правило уже действует в Шотландской
В случае, если футболисты ранее в сезоне уже были наказаны по тем или иным причинам, срок дисквалификации может быть увеличен еще на один матч. Если в результате симуляции игрок противоположной команды был несправедливо удален, его красная карточка будет аннулирована. Желтые карточки будут оставаться в силе.
FA получила разрешение от ФИФА на проведение эксперимента. Ранее ФИФА выступала против рассмотрения инцидентов, случившихся в игре, постфактум.
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