Футбольная ассоциация Англии ввела наказания за симуляции

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Игроки, которые будут признаны в «введении в заблуждение арбитра», получат двухматчевую дисквалификацию. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA), сообщает Independent.

Впервые новое правило будет применено в матче «Сандерленд» — «Дерби Каунти», во втором по силе дивизионе чемпионата. Также правило будет действовать и в матчах премьер-лиги.

Рассматриваться будут только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча. Наказание последует в том случае, если в результате симуляции будет назначен пенальти или игроку будет показана красная карточка.

Аналогичное правило уже действует в Шотландской премьер-лиге, однако в этом чемпионате решение о дисквалификации выносит только один сотрудник дисциплинарного комитета. В Англии в комиссию войдут три человека — бывший футболист, бывший тренер и бывший судья. При этом свой вердикт они будут выносить независимо друг от друга и даже не будут знать остальных членов комиссии. Футболисты будут получать дисквалификацию в том случае, если как минимум двое членов комиссии придут к выводу об их виновности.

В случае, если футболисты ранее в сезоне уже были наказаны по тем или иным причинам, срок дисквалификации может быть увеличен еще на один матч. Если в результате симуляции игрок противоположной команды был несправедливо удален, его красная карточка будет аннулирована. Желтые карточки будут оставаться в силе.

FA получила разрешение от ФИФА на проведение эксперимента. Ранее ФИФА выступала против рассмотрения инцидентов, случившихся в игре, постфактум.