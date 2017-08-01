Не игра, а сказка

— Глядя на мир, нельзя не удивляться! — заявил с порога чемпион СССР в составе минского Динамо Валерий Мельников, известный болельщикам со стажем под прозвищем Нильс. Минувшие выходные он провел с чувством и с толком, посетив сразу несколько матчей стартовавшего второго круга первенства Беларуси по футболу. На каждой из игр, — продолжал Валерий Анатольевич свой взволнованный монолог, — среди зрителей на трибуне (благо их там немного) я искал глазами того, кто в последнее время управляет нашим футболом по своему хотению. Только не думай, что солнце напекло мне в голову, но этот кто-то — не представитель нашей доблестной федерации, не тренер и не магнат. Это старик Хоттабыч со своей волшебной бородой. И если дальше чудеса на наших полях будут происходить с такой же пугающей регулярностью, думаю, волос в этой бороде скоро совсем не останется…

С Нильсом вполне можно согласиться, хотя, не скрою, после этих его слов я все же принюхался. Последствий бурных выходных, которые могли бы натолкнуть нашего эксперта на подобного рода заявления, мой нос не уловил. А потому я решил подыграть Валерию Мельникову и отдал ему ответный пас, процитировав Алису из страны чудес.

— Как говорится, Валерий Анатольевич, все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее!

— Ну вот скажи, как такое может быть без вмешательства колдовства? В прошлые выходные в кубковом матче Павел Седько, 19-летний капитан брестского Динамо, забил гол прямо с углового. А в прошедшем туре голкипер Крумкачоў Евгений Костюкевич умудрился забить гол Витебску, выбив мяч от своих ворот! Это фантастика какая-то, подобные фокусы даже легендарному Юрию Курбыко не удавались, а ведь весь СССР знал, что наш Курбыко выбивает далеко!. И я не стал бы винить в пропущенном мяче голкипера витебчан Дмитрия Гущенко, он вратарь опытный, действует уверенно и на линии, и на выходах. По ситуации Гущенко играл правильно: вышел вперед, страховал защитников, а то, что мяч так замысловато через него перескочил… Я же говорю — Хоттабыч, иных объяснений у меня нет!

— Гущенко, кстати, пребывая в расстроенных чувствах, по окончании игры разбил стекло в подтрибунном помещении, что зафиксировал скупой и строгий протокол матча. Так что, помимо моральных потерь, парень, вероятно, понесет еще и материальные — ущерб придется возместить. Если же продолжать выбранную вами тему и жанр магических перформансов, то уместно будет вспомнить еще и матч в Бресте, в котором местное Динамо на голову разбило Минск. Вернее, так может показаться, если ориентироваться исключительно на итоговый счет — 4:0. Но если, как говорил один известный киноперсонаж, взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы увидим, что Минск, как та самая унтер-офицерская вдова, высек себя самостоятельно. Я не знаю, случалось ли когда-нибудь такое в истории мирового футбола, но три из четырех голов футболисты Минска забили себе сами! Первый мяч, правда, записали на Нивалдо, но это, видимо, чтобы совсем уж народ не смешить. Георгий Кондратьев тоже не знает, то ли ему на пресс-конференциях смеяться, то ли плакать. После этой игры он грустно шутил: Войдем в Книгу рекордов Гиннесса. Три гола забили в свои ворота, а четвертый придумали на ровном месте. Для нас в чужие ворота гол забить, как Бастилию взять, зато в свои — запросто! Таких курьезных голов да в одном матче я на своем веку не припомню…

— Кстати, БАТЭ имеет все шансы пройти пражскую Славию и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. То, что творилось в Праге, — это аттракцион неслыханной щедрости! Штанги, перекладины — фарт был целиком и полностью на стороне борисовчан. Если они столь крепко подружились с фортуной, то и завтра в Борисов-Арене, я думаю, все будет хорошо. Потому что по-другому — никак, класс Славии на порядок выше, как ни печально это констатировать. Тяжело придется и моему родному минскому Динамо в Лиге Европы. В чемпионате еле-еле обыграли Днепр, да и вообще единственный игрок, который чем-то на поле выделяется, — это украинец Александр Нойок. Только и разговоров сейчас, что купцы из разных европейских клубов являются в офис клуба с предложениями продать им парня. Надо полагать, что надолго в Минске он не задержится.

— А БАТЭ вчера отправил в свободное плавание Максима Жавнерчика, расставшись со своим защитником по соглашению сторон. Эта история о том, что за свои слова нужно отвечать: после нашумевшей домашней ничьей с ереванским Алашкертом Жавнерчик заявил журналистам, что если БАТЭ не сумеет обыграть этот армянский клуб, нужно будет разгонять или тренеров, или игроков. Армян обыграли, а бузотеру указали на дверь. Правда, и здесь не обошлось без чудес: не успела одна дверь закрыться, как другая тут же открылась: Жавнерчик перешел в минское Динамо. Поворот интересный и неожиданный, кажется, волосы на бороде Хоттабыча все еще не закончились…