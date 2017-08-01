Не игра, а сказка
Валерий Мельников считает, что белорусским футболом руководит старик Хоттабыч.
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— Глядя на мир, нельзя не удивляться! — заявил с порога чемпион СССР в составе минского Динамо Валерий Мельников, известный болельщикам со стажем под прозвищем Нильс. Минувшие выходные он провел с чувством и с толком, посетив сразу несколько матчей стартовавшего второго круга первенства Беларуси по футболу. На каждой из игр, — продолжал Валерий Анатольевич свой взволнованный монолог, — среди зрителей на трибуне (благо их там немного) я искал глазами того, кто в последнее время управляет нашим футболом по своему хотению. Только не думай, что солнце напекло мне в голову, но этот
С Нильсом вполне можно согласиться, хотя, не скрою, после этих его слов я все же принюхался. Последствий бурных выходных, которые могли бы натолкнуть нашего эксперта на подобного рода заявления, мой нос не уловил. А потому я решил подыграть Валерию Мельникову и отдал ему ответный пас, процитировав Алису из страны чудес.
— Как говорится, Валерий Анатольевич, все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее!
— Ну вот скажи, как такое может быть без вмешательства колдовства? В прошлые выходные в кубковом матче Павел Седько, 19-летний капитан брестского Динамо, забил гол прямо с углового. А в прошедшем туре голкипер Крумкачоў Евгений Костюкевич умудрился забить гол Витебску, выбив мяч от своих ворот! Это фантастика
— Гущенко, кстати, пребывая в расстроенных чувствах, по окончании игры разбил стекло в подтрибунном помещении, что зафиксировал скупой и строгий протокол матча. Так что, помимо моральных потерь, парень, вероятно, понесет еще и материальные — ущерб придется возместить. Если же продолжать выбранную вами тему и жанр магических перформансов, то уместно будет вспомнить еще и матч в Бресте, в котором местное Динамо на голову разбило Минск. Вернее, так может показаться, если ориентироваться исключительно на итоговый счет — 4:0. Но если, как говорил один известный киноперсонаж, взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы увидим, что Минск, как та самая
— Кстати, БАТЭ имеет все шансы пройти пражскую Славию и пробиться в
— А БАТЭ вчера отправил в свободное плавание Максима Жавнерчика, расставшись со своим защитником по соглашению сторон. Эта история о том, что за свои слова нужно отвечать: после нашумевшей домашней ничьей с ереванским Алашкертом Жавнерчик заявил журналистам, что если БАТЭ не сумеет обыграть этот армянский клуб, нужно будет разгонять или тренеров, или игроков. Армян обыграли, а бузотеру указали на дверь. Правда, и здесь не обошлось без чудес: не успела одна дверь закрыться, как другая тут же открылась: Жавнерчик перешел в минское Динамо. Поворот интересный и неожиданный, кажется, волосы на бороде Хоттабыча все еще не закончились…
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