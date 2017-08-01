Бен-Арфа может перейти из ПСЖ в «Фенербахче»
Полузащитник «ПСЖ» Хатем
Бен-Арфа может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает YahooSportFR, в настоящее время представители 30-летнего игрока ведут переговоры с «Фенербахче». Отмечается, что сам
В случае перехода хавбек будет зарабатывать в новом клубе € 3,5 млн в год. Контракт 30-летнего француза с парижским клубом истекает в 2018 году. В прошлом сезоне он провёл в Лиге 1 23 матча, но лишь 5 раз вышел в основном составе.
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