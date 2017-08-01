Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30549656/
1 августа 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Вениамину Арзамасцеву — 80-лет!

Известный еще по советскому прошлому белорусский футболист и тренер Вениамин Арзамасцев сегодня, 1 августа, празднует 80-летний юбилей.

В минском «Динамо» Вениамин Владимирович потрудился и как игрок, и как тренер. В его активе бронзовая медаль чемпионата СССР 1963 года, финал Кубка СССР 1965 года, звание Мастер спорта СССР. В качестве тренера клуба Арзамасцев выиграл чемпионат СССР 1982 года и стал бронзовым призером чемпионата СССР 1983 года. В 1982 году Вениамин Арзамасцев был удостоен звания заслуженный тренер БССР, в 1996 году стал заслуженным тренером Беларуси. В качестве ассистента Михаила Вергеенко некоторое время поработал со сборной Беларуси. Pressball.by поздравляет юбиляра с очередным достижением и желает ему крепкого здоровья!

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Пляжные футболисты борисовского БАТЭ седьмой раз подряд стали чемпионами Беларуси

Пляжные футболисты борисовского БАТЭ седьмой раз подряд стали чемпионами Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу стал борисовский БАТЭ, победив в финале «Витоблспорт». Это седьмой подряд чемпионский титул борисовчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 5 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ