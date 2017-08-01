В минском «Динамо» Вениамин Владимирович потрудился и как игрок, и как тренер. В его активе бронзовая медаль чемпионата СССР 1963 года, финал Кубка СССР 1965 года, звание Мастер спорта СССР. В качестве тренера клуба Арзамасцев выиграл чемпионат СССР 1982 года и стал бронзовым призером чемпионата СССР 1983 года. В 1982 году Вениамин Арзамасцев был удостоен звания заслуженный тренер БССР, в 1996 году стал заслуженным тренером Беларуси. В качестве ассистента Михаила Вергеенко некоторое время поработал со сборной Беларуси. Pressball.by поздравляет юбиляра с очередным достижением и желает ему крепкого здоровья!