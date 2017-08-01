Неймар пройдёт медосмотр в Париже и 7 августа подпишет контракт с ПСЖ
Нападающий «Барселоны» Неймар готовится пройти медицинское обследование для перехода в «ПСЖ».
Ожидалось, что это произойдёт в Катаре, но информация была опровергнута. L’Equipe пишет, что медобследование состоится в Париже до конца недели, а 7 августа бразилец подпишет контракт.
Пока же Неймар находится в Китае, а 3 августа «Барселона» ждёт футболиста в расположении клуба. Ранее каталонцы призвали европейские
Также появилась информация, что нападающий в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
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