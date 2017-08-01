«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против ПСЖ

Как сообщает L'Équipe, каталонцы в последние дни уже связывались с представителями «Баварии» и «Ювентуса» и получили от них положительный ответ.

Целью сине-гранатовых является изоляция «ПСЖ» от других сильнейших команд Европы из-за вероятного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в стан французского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец 2 августа может быть представлен как новый футболист «ПСЖ».



Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).