«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против ПСЖ
«Барселона» призывает европейские
топ-клубы объединиться в коалицию против «ПСЖ», который, как считают испанцы, является прямой угрозой для нынешних правил в футболе.
Как сообщает L'Équipe, каталонцы в последние дни уже связывались с представителями «Баварии» и «Ювентуса» и получили от них положительный ответ.
Целью
Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
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