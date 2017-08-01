Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30549314/
1 августа 2017, 9:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против ПСЖ

«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться в коалицию против «ПСЖ», который, как считают испанцы, является прямой угрозой для нынешних правил в футболе.

Как сообщает L'Équipe, каталонцы в последние дни уже связывались с представителями «Баварии» и «Ювентуса» и получили от них положительный ответ.

Целью сине-гранатовых является изоляция «ПСЖ» от других сильнейших команд Европы из-за вероятного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в стан французского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец 2 августа может быть представлен как новый футболист «ПСЖ».

Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Экс-спартаковец Коста ушёл из «Сан-Лоренсо», получив запись тренера в WhatsApp

Экс-спартаковец Коста ушёл из «Сан-Лоренсо», получив запись тренера в WhatsApp

Полузащитник аргентинского клуба «Сан-Лоренсо де Альмагаро» Тино Коста, выступавший в России за «Спартак», подтвердил, что покинет команду из Буэнос-Айреса и присоединится к «Альмерии» из испанской Сегунды.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики