Владимир Вайсс хотел бы вернуться в «Кайрат»
По информации Sports.kz, словацкий специалист Владимир Вайсс, являющийся в настоящий момент рулевым национальной сборной Грузии, был бы не прочь вернуться на пост главного тренера «Кайрата».
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Напомним, что словак работал с кайратовцами в 2013/2015 годах. Однако, по имеющейся информации, алматинский клуб в данный момент кандидатуру Владимира Вайсса на пост наставника своей главной команды не рассматривает.
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