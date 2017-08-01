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1 августа 2017, 9:33 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Владимир Вайсс хотел бы вернуться в «Кайрат»

По информации Sports.kz, словацкий специалист Владимир Вайсс, являющийся в настоящий момент рулевым национальной сборной Грузии, был бы не прочь вернуться на пост главного тренера «Кайрата».

По информации Sports.kz словацкий специалист Владимир <span class=error>Вайсс</span> являющийся в настоящий момент рулевым национальной сборной Грузии был бы не прочь вернуться на пост главного тренера <span class=error>Кайрата</span>. Увеличить
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Напомним, что словак работал с кайратовцами в 2013/2015 годах. Однако, по имеющейся информации, алматинский клуб в данный момент кандидатуру Владимира Вайсса на пост наставника своей главной команды не рассматривает.

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