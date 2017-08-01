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1 августа 2017, 8:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» вышел в краткосрочный отпуск

В связи с перерывом между 2-ым и 3-им этапами Чемпионата РК по футболу, ФК «Актобе» вышел в краткосрочный отпуск. На данный момент все игроки и тренерский штаб ФК «Актобе» разъехались по домам.

В связи с перерывом между 2-ым и 3-им этапами Чемпионата РК по футболу ФК <span class=error>Актобе</span> вышел в краткосрочный отпуск. На данный момент все игроки и тренерский штаб ФК <span class=error>Актобе</span> разъехались по домам. Увеличить
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Команда соберется в городе 5 августа, и начнет подготовку к домашней игре против «Астаны», которая пройдет 12 или 13 августа.

Актобе
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