«Актобе» вышел в краткосрочный отпуск
В связи с перерывом между 2-ым и 3-им этапами Чемпионата РК по футболу, ФК «Актобе» вышел в краткосрочный отпуск. На данный момент все игроки и тренерский штаб ФК «Актобе» разъехались по домам.
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Видимо, что-то случилось...
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Команда соберется в городе 5 августа, и начнет подготовку к домашней игре против «Астаны», которая пройдет 12 или 13 августа.
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