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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30548321/
1 августа 2017, 8:23 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Опубликован календарь матчей третьего круга казахстанской премьер-лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала на своем официальном сайте календарь игр третьего круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

Профессиональная футбольная лига Казахстана (<span class=error>ПФЛК</span>) опубликовала на своем официальном сайте календарь игр третьего круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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XXIII тур.

12 августа (суббота)
«Шахтер» — «Ордабасы»
«Актобе» — «Астана»
«Кайсар» — «Тобол».

13 августа (воскресенье)
«Окжетпес» — «Кайрат»
«Атырау» — «Иртыш»
«Тараз» — «Акжайык».

XXIV тур.

19 августа (суббота)
«Астана» — «Окжетпес»
«Акжайык» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Атырау».

20 августа (воскресенье)
«Кайрат» — «Шахтер»
«Иртыш» — «Кайсар»
«Тобол» — «Тараз».

XXV тур.

26 августа (суббота)
«Тобол» — «Акжайык»
«Тараз» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Кайрат»
«Окжетпес» — «Актобе».

27 августа (воскресенье)
«Шахтер» — «Астана».

XXVI тур.

9 сентября (суббота)
«Астана» — «Атырау»
«Акжайык» — «Окжетпес».

10 сентября (воскресенье)
«Актобе» — «Шахтер»
«Кайрат» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Тараз»
«Иртыш» — «Тобол».

XXVII тур.

16 сентября (суббота)
«Иртыш» — «Акжайык»
«Тобол» — «Ордабасы»
«Тараз» — «Кайрат»
«Атырау» — «Актобе».

17 сентября (воскресенье)
«Кайсар» — «Астана»
«Шахтер» — «Окжетпес».

XXVIII тур.

23 сентября (суббота)
«Астана» — «Тараз».

24 сентября (воскресенье)
«Акжайык» — «Шахтер»
«Окжетпес» — «Атырау»
«Кайрат» — «Тобол»
«Ордабасы» — «Иртыш»
«Актобе» — «Кайсар».

XXIX тур.

30 сентября (суббота)
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Иртыш» — «Кайрат»
«Кайсар» — «Окжетпес»
«Атырау» — «Шахтер».

1 октября (воскресенье)
«Тобол» — «Астана»
«Тараз» — «Актобе».

XXX тур.

20 сентября (среда)
«Кайрат» — «Ордабасы»
«Акжайык» — «Атырау»
«Актобе» — «Тобол».

15 октября (воскресенье)
«Шахтер» — «Кайсар»
«Окжетпес» — «Тараз»
«Астана» — «Иртыш».

XXXI тур.

21 октября (суббота)
«Кайрат» — «Акжайык»
«Тараз» — «Шахтер»
«Иртыш» — «Актобе».

22 октября (воскресенье)
«Тобол» — «Окжетпес»
«Ордабасы» — «Астана»
«Кайсар» — «Атырау».

XXXII тур
28 октября (суббота)
«Акжайык» — «Кайсар»
«Атырау» — «Тараз»
«Шахтер» — «Тобол»
«Окжетпес» — «Иртыш»
«Актобе» — «Ордабасы»
«Астана» — «Кайрат».

XXXIII тур
5 ноября (воскресенье)
«Астана» — «Акжайык»
«Кайрат» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Окжетпес»
«Иртыш» — «Шахтер»
«Тобол» — «Атырау»
«Тараз» — «Кайсар».

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