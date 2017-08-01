Опубликован календарь матчей третьего круга казахстанской премьер-лиги
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала на своем официальном сайте календарь игр третьего круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд
премьер-лиги.
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XXIII тур.
12 августа (суббота)
«Шахтер» — «Ордабасы»
«Актобе» — «Астана»
«Кайсар» — «Тобол».
13 августа (воскресенье)
«Окжетпес» — «Кайрат»
«Атырау» — «Иртыш»
«Тараз» — «Акжайык».
XXIV тур.
19 августа (суббота)
«Астана» — «Окжетпес»
«Акжайык» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Атырау».
20 августа (воскресенье)
«Кайрат» — «Шахтер»
«Иртыш» — «Кайсар»
«Тобол» — «Тараз».
XXV тур.
26 августа (суббота)
«Тобол» — «Акжайык»
«Тараз» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Кайрат»
«Окжетпес» — «Актобе».
27 августа (воскресенье)
«Шахтер» — «Астана».
XXVI тур.
9 сентября (суббота)
«Астана» — «Атырау»
«Акжайык» — «Окжетпес».
10 сентября (воскресенье)
«Актобе» — «Шахтер»
«Кайрат» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Тараз»
«Иртыш» — «Тобол».
XXVII тур.
16 сентября (суббота)
«Иртыш» — «Акжайык»
«Тобол» — «Ордабасы»
«Тараз» — «Кайрат»
«Атырау» — «Актобе».
17 сентября (воскресенье)
«Кайсар» — «Астана»
«Шахтер» — «Окжетпес».
XXVIII тур.
23 сентября (суббота)
«Астана» — «Тараз».
24 сентября (воскресенье)
«Акжайык» — «Шахтер»
«Окжетпес» — «Атырау»
«Кайрат» — «Тобол»
«Ордабасы» — «Иртыш»
«Актобе» — «Кайсар».
XXIX тур.
30 сентября (суббота)
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Иртыш» — «Кайрат»
«Кайсар» — «Окжетпес»
«Атырау» — «Шахтер».
1 октября (воскресенье)
«Тобол» — «Астана»
«Тараз» — «Актобе».
XXX тур.
20 сентября (среда)
«Кайрат» — «Ордабасы»
«Акжайык» — «Атырау»
«Актобе» — «Тобол».
15 октября (воскресенье)
«Шахтер» — «Кайсар»
«Окжетпес» — «Тараз»
«Астана» — «Иртыш».
XXXI тур.
21 октября (суббота)
«Кайрат» — «Акжайык»
«Тараз» — «Шахтер»
«Иртыш» — «Актобе».
22 октября (воскресенье)
«Тобол» — «Окжетпес»
«Ордабасы» — «Астана»
«Кайсар» — «Атырау».
XXXII тур
28 октября (суббота)
«Акжайык» — «Кайсар»
«Атырау» — «Тараз»
«Шахтер» — «Тобол»
«Окжетпес» — «Иртыш»
«Актобе» — «Ордабасы»
«Астана» — «Кайрат».
XXXIII тур
5 ноября (воскресенье)
«Астана» — «Акжайык»
«Кайрат» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Окжетпес»
«Иртыш» — «Шахтер»
«Тобол» — «Атырау»
«Тараз» — «Кайсар».
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