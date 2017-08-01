Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30547550/
1 августа 2017, 8:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-спартаковец Коста ушёл из «Сан-Лоренсо», получив запись тренера в WhatsApp

Полузащитник аргентинского клуба «Сан-Лоренсо де Альмагаро» Тино Коста, выступавший в России за «Спартак», подтвердил, что покинет команду из Буэнос-Айреса и присоединится к «Альмерии» из испанской Сегунды.

Футболист остался разочарован тем фактом, что главный тренер «Сан-Лоренсо» Диего Агирре посоветовал ему искать новый клуб лишь посредством аудио-сообщения в мессенджере WhatsApp.

«Я хочу попрощаться. Мне грустно, но я был счастлив носить футболку любимого с детства клуба. Профессиональный футболист может понять, когда его не замечает тренер, но получив от него лишь сообщение в WhatsApp могу сказать, что этот человек никогда не уважал меня и, к сожалению, не уважает этот клуб», — цитирует полузащитника Futbol Argentino.

В минувшем сезоне аргентинского первенства Тино Коста принял участие в восьми матчах «Сан-Лоренсо» (из них четыре в основе) и стал автором одной результативной передачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысяч

Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысяч

МАДРИД, 31 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанец Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, может выйти на свободу под залог в €300 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Национальной судебной коллегии Испании.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики