Экс-спартаковец Коста ушёл из «Сан-Лоренсо», получив запись тренера в WhatsApp

Футболист остался разочарован тем фактом, что главный тренер «Сан-Лоренсо» Диего Агирре посоветовал ему искать новый клуб лишь посредством аудио-сообщения в мессенджере WhatsApp.

«Я хочу попрощаться. Мне грустно, но я был счастлив носить футболку любимого с детства клуба. Профессиональный футболист может понять, когда его не замечает тренер, но получив от него лишь сообщение в WhatsApp могу сказать, что этот человек никогда не уважал меня и, к сожалению, не уважает этот клуб», — цитирует полузащитника Futbol Argentino.



В минувшем сезоне аргентинского первенства Тино Коста принял участие в восьми матчах «Сан-Лоренсо» (из них четыре в основе) и стал автором одной результативной передачи.