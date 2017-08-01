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1 августа 2017, 1:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» отказался продать Коутинью «Барселоне» за 100 миллионов евро

«Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по покупке полузащитника Фелиппе Коутинью.

Ливерпуль отклонил предложение Барселоны по покупке полузащитника <span class=error>Фелиппе</span> <span class=error>Коутинью</span>. Увеличить
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Как утверждает RMC, английский клуб отказался расставаться с 25-летним бразильцем за 100 миллионов евро. Каталонцы рассматривают игрока в качестве замены Неймару, который вскоре перейдет в «ПСЖ».

Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец уже сообщил руководству «Ливерпуля» о своем желании перейти в каталонский клуб. Однако «красные» хотят получить за игрока не менее 150 миллионов евро.

Коутинью играет за «Ливерпуль» с 2013 года. За это время он забил 24 мяча и отдал 37 голевых передач в 181 матче.

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