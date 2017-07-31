Возле «Камп Ноу» развешаны фотографии Неймара с подписью «предатель»

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Согласно Globo Esporte, возле клубного стадиона «Камп Ноу» поклонники сине-гранатовых развесили фотографии форварда, под которыми было написано: «Предатель! Нет наемникам в составе “Барселоны”! Ищем игроков, которые любят клубную футболку».

Ранее сообщалось, что в ближайшие 48 часов «ПСЖ» объявит о покупке Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу форварда, который является и его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Cartaz expõe indignação de torcedores do Barça com Neymar: "Traidor, mercenário" <a href="https://t.co/PsNqmkPPKw">https://t.co/PsNqmkPPKw</a> <a href="https://t.co/yb9ytL3boj">pic.twitter.com/yb9ytL3boj</a></p>— globoesportecom (@globoesportecom) <a href="https://twitter.com/globoesportecom/status/892116406468190209">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>