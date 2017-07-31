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31 июля 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Возле «Камп Ноу» развешаны фотографии Неймара с подписью «предатель»

Болельщики «Барселоны» выразили несогласие с желанием нападающего Неймара покинуть команду.

Болельщики Барселоны выразили несогласие с желанием нападающего <span class=error>Неймара</span> покинуть команду. Увеличить
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Согласно Globo Esporte, возле клубного стадиона «Камп Ноу» поклонники сине-гранатовых развесили фотографии форварда, под которыми было написано: «Предатель! Нет наемникам в составе “Барселоны”! Ищем игроков, которые любят клубную футболку».

Ранее сообщалось, что в ближайшие 48 часов «ПСЖ» объявит о покупке Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу форварда, который является и его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.

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