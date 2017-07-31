Возле «Камп Ноу» развешаны фотографии Неймара с подписью «предатель»
Болельщики «Барселоны» выразили несогласие с желанием нападающего Неймара покинуть команду.
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Согласно Globo Esporte, возле клубного стадиона «Камп Ноу» поклонники
Ранее сообщалось, что в ближайшие 48 часов «ПСЖ» объявит о покупке Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу форварда, который является и его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.
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