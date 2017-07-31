Финансовые преступления Роналду могут быть серьезнее, чем у Месси, игроку грозит реальный срок

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год португалец не уплатил налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Отмечается, что его налоговые преступления могут быть гораздо серьезнее, чем у Лионеля Месси. Форвард «Барселоны» был признан виновным в неуплате налогов на 4,1 миллиона евро с 2007 по 2009 год. Его приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Согласно испанскому законодательству, срок был заменен на условный, поскольку ранее игрок не нарушал закон, а длина срока не превысила два года. Впоследствии срок был заменен на штраф в 252 тысячи евро.

В случае с Роналду игрок рискует получить до семи лет тюрьмы. Высока вероятность, что наказание сократят вдвое — до трех с половиной лет, что уже невозможно заменить на условный срок. Однако у Роналду есть шанс сокращения тюремного срока на три четверти. Таким образом, он получит 21 месяц тюрьмы и также отделается условным сроком.