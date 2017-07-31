Новополоцкий «Нафтан» победил в гостях футболистов «Слуцка» в матче 16-го тура чемпионата Беларуси
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» победили «Слуцк» со счетом 1:0 в заключительном матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Свою вторую викторию в нынешнем первенстве новополочане добыли в гостях у соперника, который занимает 5-е место. Победный гол в сегодняшней встрече забил защитник «Нафтана» Юрий Рыжко, отличившийся на исходе часа игрового времени.
Результаты остальных встреч стартового тура второго круга 28-го чемпионата Беларуси:
«Шахтер» (Солигорск) — «Городея» — 4:0,
БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 3:0,
«Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев) — 2:1,
«Витебск» — «Крумкачы» (Минск) — 2:2,
«Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:2,
«Ислочь» (Минский р-н) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1,
«Динамо» (Брест) — «Минск» — 4:0.
Этот тур стал самым результативным с начала чемпионата — в 8 матчах забито 25 мячей, в среднем 3,13 гола за игру.
Турнирное положение:
1. «Шахтер» — 39 очков (16 матчей; разница мячей — 25−7),
2. БАТЭ — 36 (16; 27−7),
3. «Динамо» (Минск) — 34 (16; 21−9),
4. «Неман» — 28 (16; 21−14),
5. «Слуцк» — 28 (16; 17−12),
6. «Витебск» — 25 (16; 17−15),
7. «Торпедо-БелАЗ» — 24 (16; 19−15),
8. «Гомель» — 22 (16; 17−15),
9. «Динамо» (Брест) — 21 (16; 21−17),
10. «Городея» — 19 (16; 12−16),
11. «Днепр» — 15 (15; 15−23),
12. «Крумкачы» — 15 (16; 15−21),
13. «Славия» — 13 (16; 14−26),
14. «Минск» — 12 (16; 9−22),
15. «Ислочь» — 3 (15; 11−22),
16. «Нафтан» — 3 (16; 5−25).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Михаил Гордейчук, забивший 8 мячей.
В следующем туре встречаются:
5 августа.
«Городея» — «Славия», «Днепр» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Крумкачы»;.
6 августа.
«Минск» — БАТЭ, «Неман» — «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк»;.
7 августа.
«Нафтан» — «Динамо» (Минск), «Гомель» — «Шахтер».
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