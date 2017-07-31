Судный день. Как прошло первое слушание дела Криштиану Роналду

Криштиану Роналду вернется в расположение мадридского «Реала» только 5 августа, но его предсезонная подготовка уже началась. Готовиться португальцу предстоит к неприятным тяжбам с правосудием — сегодня утром состоялось его первое выступление в суде по делу об уклонении от уплаты налогов. Напомним, что нападающий «Реала» и сборной Португалии обвиняется в том, что не выплатил испанской казне 14,7 млн евро налогов, скрыв, по мнению Налоговой службы Испании, реальные доходы от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 гг. Роналду пока не предъявлено официальное обвинение — на сегодняшнее слушание он прибыл в качестве ответчика, но не подсудимого.

Выступление Роналду заняло полтора часа. Все это время португалец объяснялся с судьей самостоятельно. Когда ответ на один из вопросов показался судье недостаточно четким и ясным, Роналду предложили воспользоваться услугами переводчика, от чего футболист наотрез отказался: «Нет, говорить буду только я». Заседание проходило за закрытыми дверьми, так что все представители прессы — более 200 журналистов из 15 стран — ждали снаружи, Криштиану должен был в конце выйти к ним и рассказать подробности выступления. Однако обстановка, судя по всему, была достаточно нервная, поэтому футболист отказался общаться с прессой, передав через своего представителя короткое сообщение о скором заявлении. Журналисты встретили новость недовольным свистом.

Заявление действительно вскоре появилось в сети. Испанская Marca сообщила, что во время выступления Роналду настаивал на своей невиновности, отрицая все обвинения. «Я никогда и ничего не скрывал от налоговых органов — ни в одной из стран, где я выступал, у меня не возникало подобных проблем. Все должны платить налоги и декларировать все свои доходы — тем, кто меня знает, известно, что я всегда требую этого от своих консультантов, потому что мне не нужны неприятности». Португалец настаивал на том, что предъявляемые ему обвинения в создании в 2010 году специальной системы по уходу от налоговых обязательств беспочвенны — на протяжении последних 13 лет он пользовался одной и той же схемой, которую ему еще в 2004 году предложили английские юристы в «МЮ». Схема, совершенно законная в Англии, к которой не было никаких претензий у местных налоговых органов.

Собственно, это и есть одна из двух причин недовольства испанской прокуратуры. В обвинении, предъявленном Роналду, утверждается, что с его стороны было незаконно продолжать применять английские налоговые стандарты в испанском налоговом поле. Законодательства двух стран в этом вопросе значительно разнятся, и обвинение настаивает на том, что, делай португалец все по испанским стандартам, выплаченная сумма была бы больше. Советники футболиста, напротив, полагают, что критерии, применяемые Налоговой службой Испании, ошибочны, и надеются, что этот пункт можно будет опровергнуть.

Вторая причина — время подачи налоговой декларации. За доходы, полученные от реализации имиджевых прав в 2011, 2012 и 2013, Роналду отчитался только в 2014-м — потому что тогда же декларацию подала компания, которой он уступил свои права в 2004-м. Испанские налоговики настаивают на том, что декларировать свои доходы футболист должен был ежегодно — год от года меняется налоговая ставка, скачет курс валют, появляются новые правила, — и усматривают в этом попытку скрыть свой реальный заработок.

Окружение португальца оценивает прошедшее слушание, как «напряженное, но конструктивное». Сам Роналду отмечает, что верит в силу правосудия, и надеется, что все вопросы к нему будут сняты. «Сейчас самое время оставить суд в покое и дать ему разобраться во всем как следует. Я верю в справедливый итог. До вынесения итогового решения я больше не буду делать никаких заявлений», — передал через своего представителя футболист.