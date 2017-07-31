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31 июля 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

С сезона-2017/18 в Англии будет использоваться новый формат серии пенальти

Английская футбольная лига объявила, что со следующего сезона во всех английских турнирах будет применяться новый формат серии послематчевых пенальти.

Английская футбольная лига объявила что со следующего сезона во всех английских турнирах будет применяться новый формат серии <span class=error>послематчевых</span> пенальти. Увеличить
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Суть системы в том, что после первого удара вторая команда исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда.

Данная схема впервые может быть опробована в первом раунде Кубка лиги 8—9 августа. Основная задумка — не давать психологического преимущества команде, бьющей пенальти первой. Подобный формат уже применялся в этом году на юношеском чемпионате Европы и молодежном чемпионате мира.

Новая системая исполнения пенальти получила неофициальное название ABBA — по очередности бьющих команд (команда A — команда B — команда B — команда A).
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