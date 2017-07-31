С сезона-2017/18 в Англии будет использоваться новый формат серии пенальти
Английская футбольная лига объявила, что со следующего сезона во всех английских турнирах будет применяться новый формат серии послематчевых пенальти.
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Суть системы в том, что после первого удара вторая команда исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда.
Данная схема впервые может быть опробована в первом раунде Кубка лиги
Новая системая исполнения пенальти получила неофициальное название ABBA — по очередности бьющих команд (команда A — команда B — команда B — команда A).
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