«Барселона» отказалась от борьбы за Неймара
«Барселона» отказалась от идеи сохранить в своем составе нападающего Неймара любой ценой, сообщает sport.es.
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В каталонском клубе переключились на поиск замены бразильцу. Среди кандидатов — Филиппе Коутинью («Ливерпуль»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Кильян Мбаппе («Монако»).
По сведениям издания, большую роль в переговорах между Неймаром и «ПСЖ» сыграл Дани Алвес, подписавший контракт с парижанами в начале июля. Именно после разговора с партнером по сборной Бразилии форвард согласился на переход.
Напомним, «ПСЖ» должен будет заплатить за Неймара сумму отступных — 222 миллиона евро. Сам игрок будет получать 30 миллионов евро в год после вычета налогов.
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