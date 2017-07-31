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31 июля 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» отказалась от борьбы за Неймара

«Барселона» отказалась от идеи сохранить в своем составе нападающего Неймара любой ценой, сообщает sport.es.

Барселона отказалась от идеи сохранить в своем составе нападающего <span class=error>Неймара</span> любой ценой. Увеличить
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В каталонском клубе переключились на поиск замены бразильцу. Среди кандидатов — Филиппе Коутинью («Ливерпуль»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Кильян Мбаппе («Монако»).

По сведениям издания, большую роль в переговорах между Неймаром и «ПСЖ» сыграл Дани Алвес, подписавший контракт с парижанами в начале июля. Именно после разговора с партнером по сборной Бразилии форвард согласился на переход.

Напомним, «ПСЖ» должен будет заплатить за Неймара сумму отступных — 222 миллиона евро. Сам игрок будет получать 30 миллионов евро в год после вычета налогов.

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