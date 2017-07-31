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31 июля 2017, 19:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Неймар посоветовал Коутинью перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Неймар посоветовал своему другу Филиппе Коутинью перейти в «ПСЖ», сообщает sport.es.

<span class=error>Неймар</span> посоветовал своему другу <span class=error>Фелиппе</span> <span class=error>Коутинью</span> перейти в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Форвард «Барселоны» знаком с полузащитником «Ливерпуля» с 14 лет и общается с ним в WhatsApp.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Коутинью уже договорился о контракте с «Барселоной». Неймар должен перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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