СМИ: Неймар посоветовал Коутинью перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

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Форвард «Барселоны» знаком с полузащитником «Ливерпуля» с 14 лет и общается с ним в WhatsApp.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Коутинью уже договорился о контракте с «Барселоной». Неймар должен перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.