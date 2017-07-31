Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич назначен на пост спортивного директора немецкого клуба.
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«В период с 1998 по 2007 год Хасан Салихамиджич провёл в составе “Баварии” 234 матча в Бундеслиге и 88 — в международных турнирах. В 2001 году Салихамиджич выиграл вместе с “Баварией” Лигу чемпионов.
В феврале этого года Салихамиджич стал послом “Баварии”. Теперь он вернулся в клуб в качестве спортивного диретора. Салихамиджич подписал контракт до 30 июня 2020 года», — информирует сайт «Баварии».
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