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31 июля 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич назначен на пост спортивного директора немецкого клуба.

Бывший полузащитник мюнхенской Баварии <span class=error>Хасан</span> Салихамиджич назначен на пост спортивного директора немецкого клуба. Увеличить
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«В период с 1998 по 2007 год Хасан Салихамиджич провёл в составе “Баварии” 234 матча в Бундеслиге и 88 — в международных турнирах. В 2001 году Салихамиджич выиграл вместе с “Баварией” Лигу чемпионов.

В феврале этого года Салихамиджич стал послом “Баварии”. Теперь он вернулся в клуб в качестве спортивного диретора. Салихамиджич подписал контракт до 30 июня 2020 года», — информирует сайт «Баварии».

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