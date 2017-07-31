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31 июля 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду выступил с официальным заявлением после суда по делу о неуплате налогов

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду после судебного слушания по делу об уклонении от уплаты налогов, которое состоялось сегодня, выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что является невиновным.

Нападающий Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> после судебного слушания по делу об уклонении от уплаты налогов которое состоялось сегодня выступил с официальным заявлением в котором подчеркнул что является невиновным. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 32-летний футболист отказался от общения с журналистами сразу по окончании полуторачасового заседания.

«Испанская налоговая служба знает подробности всех моих доходов, поскольку я никогда ничего не скрывал и не пытался уклоняться от уплаты налогов. Я всегда добровольно заполняю свои налоговые декларации, потому что считаю, что мы все должны выплачивать налоги в соответствии с нашими доходами», — приводит Marca слова из официального обращения Роналду.

Роналду в суде отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что игрок использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права. В случае если форвард «Реала» будет признан виновным по данному делу, ему грозит тюремное заключение сроком на два года и штраф в размере € 14,8 млн.

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