Роналду выступил с официальным заявлением после суда по делу о неуплате налогов

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Ранее сообщалось, что 32-летний футболист отказался от общения с журналистами сразу по окончании полуторачасового заседания.

«Испанская налоговая служба знает подробности всех моих доходов, поскольку я никогда ничего не скрывал и не пытался уклоняться от уплаты налогов. Я всегда добровольно заполняю свои налоговые декларации, потому что считаю, что мы все должны выплачивать налоги в соответствии с нашими доходами», — приводит Marca слова из официального обращения Роналду.