«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»

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28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении есть опция о пролонгации еще на один сезон.

Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет. За «дьяволов» Матич будет выступать под 31-м номером.

Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год, а в 2014 году вернулся в лондонский клуб. Всего он провел за синих 154 матча, в которых забил семь голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. <a href="https://t.co/AH5KfCr9ZI">https://t.co/AH5KfCr9ZI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MaticIsRed?src=hash">#MaticIsRed</a> <a href="https://t.co/vbl8kSLbEO">pic.twitter.com/vbl8kSLbEO</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/892037452076134400">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>