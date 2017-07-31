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31 июля 2017, 18:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси».

Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из Челси. Увеличить
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28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении есть опция о пролонгации еще на один сезон.

Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет. За «дьяволов» Матич будет выступать под 31-м номером.

Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год, а в 2014 году вернулся в лондонский клуб. Всего он провел за синих 154 матча, в которых забил семь голов.

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