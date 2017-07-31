«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси».
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28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении есть опция о пролонгации еще на один сезон.
Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет. За «дьяволов» Матич будет выступать под 31-м номером.
Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год, а в 2014 году вернулся в лондонский клуб. Всего он провел за синих 154 матча, в которых забил семь голов.
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