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31 июля 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл Сити» представил новую выездную форму на сезон-2017/18

«Халл Сити» представил новую выездную форму на сезон-2017/18.

<span class=error>Халл</span> Сити представил новую выездную форму на сезон-2017/18. Увеличить
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В первом туре Чемпионшипа сезона-2017/18 «Халл» на выезде сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.

В июне новым главным тренером «Халла» стал бывший наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий. С «армейцами» 46-летний специалист выиграл три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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