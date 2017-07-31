«Халл Сити» представил новую выездную форму на сезон-2017/18.

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В первом туре Чемпионшипа сезона-2017/18 «Халл» на выезде сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 5 августа.



В июне новым главным тренером «Халла» стал бывший наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий. С «армейцами» 46-летний специалист выиграл три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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