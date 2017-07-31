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31 июля 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Защитник Максим Жавнерчик покинул БАТЭ и перешел в минское «Динамо»

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский защитник Максим Жавнерчик покинул борисовский БАТЭ и стал игроком минского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Жавнерчик играл за БАТЭ с 2004 по 2008 год, затем выступал в краснодарской «Кубани», а в 2015-м вернулся в состав борисовчан. За время выступлений в борисовском клубе Жавнерчик стал четырехкратным чемпионом Беларуси, трижды брал Суперкубок и два раза выигрывал Кубок страны. Сегодня его контракт с БАТЭ был расторгнут по соглашению сторон.

Сразу после этого 32-летний защитник подписал соглашение с минским «Динамо».

После 16 туров чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ идут вторыми вслед за солигорским «Шахтером», а минское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.

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