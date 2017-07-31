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31 июля 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысяч

МАДРИД, 31 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанец Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, может выйти на свободу под залог в €300 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Национальной судебной коллегии Испании.

По их информации, у бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) забирают паспорт и обязуют каждую неделю отмечаться в суде. Кроме того, Вильяр также всегда должен быть доступен по мобильному телефону. Для его сына Горки сумма залога составляет 150 тысяч евро.

18 июля полиция провела обыск в офисе RFEF. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации.

Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек. Задержанных подозревают в хищении €45 млн. 27 июля Вильяр объявил об отставке с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы УЕФА Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.
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