УЕФА проверит трансфер Неймара в «ПСЖ» в любом случае
Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо отметил, что его ведомство проверит трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», если он случится. Ранее представители испанского клуба и лиги отмечали, что намерены жаловаться в УЕФА на парижан.
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Видимо, что-то случилось...
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— УЕФА рассмотрит детали трансфера, чтобы гарантировать, что сделка соответствует правилам финансового
«ПСЖ» должен соблюдать правила, как и все другие клубы в Европе. Он должен показать, что убытки не превысили 30 миллионов евро за три года.
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