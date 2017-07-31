УЕФА проверит трансфер Неймара в «ПСЖ» в любом случае

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— УЕФА рассмотрит детали трансфера, чтобы гарантировать, что сделка соответствует правилам финансового fair-play, — цитирует A Bola Траверсо. — Проверка будет вне зависимости от того, поступит жалоба или нет.

«ПСЖ» должен соблюдать правила, как и все другие клубы в Европе. Он должен показать, что убытки не превысили 30 миллионов евро за три года.