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31 июля 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

УЕФА проверит трансфер Неймара в «ПСЖ» в любом случае

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо отметил, что его ведомство проверит трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», если он случится. Ранее представители испанского клуба и лиги отмечали, что намерены жаловаться в УЕФА на парижан.

Глава департамента <span class=error>УЕФА</span> по лицензированию <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Траверсо</span> отметил что его ведомство проверит трансфер <span class=error>Неймара</span> из Барселоны в <span class=error>ПСЖ</span> если он случится. Увеличить
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— УЕФА рассмотрит детали трансфера, чтобы гарантировать, что сделка соответствует правилам финансового fair-play, — цитирует A Bola Траверсо. — Проверка будет вне зависимости от того, поступит жалоба или нет.

«ПСЖ» должен соблюдать правила, как и все другие клубы в Европе. Он должен показать, что убытки не превысили 30 миллионов евро за три года.

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