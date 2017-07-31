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31 июля 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Криштиану Роналду дал показания в суде по делу о мошенничестве

ТАСС, 31 июля. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал показания в суде по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением в котором говорилось что <span class=error>Роналду</span> сознательно использовал компанию созданную в 2010 году чтобы скрыть свои доходы в Испании. Увеличить
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От общения с представителями СМИ, которые в большом количестве ждали 32-летнего португальца у выхода, Роналду отказался. По информации издания, футболист позже выпустит письменное заявление.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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