ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PSG have authorisation from the local government to parade likely signing Neymar through the streets of Paris, according to Europe 1.</p>— Get French Football (@GFFN) <a href="https://twitter.com/GFFN/status/891968211779858432">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дата и место проведения мероприятия не уточняются. По информации источника, игрок во вторник, 1 августа, пройдет медицинское обследование в Дохе. На следующий день о переходе форварда в команду из столицы Франции должно быть объявлено официально.

В середине июля появилась информация, что ПСЖ заплатит за Неймара 222 миллиона евро отступных, прописанных в его договоре с «Барселоной».

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 голевыми передачами.