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31 июля 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара

Французский футбольный клуб ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки у «Барселоны» бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщается в Twitter издания Get French Football.

Французский футбольный клуб <span class=error>ПСЖ</span> договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки у Барселоны бразильского нападающего <span class=error>Неймара</span>. Дата и место проведения мероприятия не уточняются. По информации СМИ официально о трансфере форварда будет объявлено в среду 2 августа. Увеличить
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Дата и место проведения мероприятия не уточняются. По информации источника, игрок во вторник, 1 августа, пройдет медицинское обследование в Дохе. На следующий день о переходе форварда в команду из столицы Франции должно быть объявлено официально.

В середине июля появилась информация, что ПСЖ заплатит за Неймара 222 миллиона евро отступных, прописанных в его договоре с «Барселоной».

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 голевыми передачами.

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