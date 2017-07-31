Бывший тренер «Реала» возглавит сборную Германии на турнире в Астане
Бывший тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер возглавит сборную легенд Германии на предстоящем EXPO-2017 Football Cup в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Международный турнир EXPO-2017 Football Cup пройдет 5 и 6 августа в формате 6×6 на «Астана Арене». Кроме команды Германии, в нем примут участие также команды Италии, Португалии, России, сборнаяЗвезд и команда Казахстана. На поле выйдут такие мастера, как Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета, Яри Литманен, Жереми Нжитап,
Команда Казахстана впервые дебютирует на турнире такого масштаба. Главный тренер Борис Глушков и его ассистент Григорий Бабаян пригласили следующих исполнителей: Данил Рихард, Андрей Карпович, Асхат Кадыркулов, Андрей Богомолов, Руслан Гумар, Максим Самченко, Кайрат Аубакиров, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Алексей Клишин, Рафаэль Уразбахтин и Сергей Жуненко.
Стоимость билетов на EXPO-2017 Football Cup — 2 000 тенге. Но они имеют и дополнительную опцию: с этими билетами затем можно посетить и EXPO-2017 в любой день после 18:00.
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