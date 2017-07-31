Бывший тренер «Реала» возглавит сборную Германии на турнире в Астане

Экс-наставник «Реала», «Бешикташа», донецкого «Шахтера», «Леванте», «Хетафе» и «Малаги» Шустер прилетит в Астану в качестве главного тренера ветеранской сборной Германии. Под его руководством за EXPO-2017 Football Cup поспорят Дитар Бурденски, Дариуш Вош, Фабиан Эрнст, Томас Брдарич и другие известные немецкие игроки 90-х и начала 2000-х. Особо стоит отметить среди них Хольгера Фаха, известного по работе с «Астаной» и отыгравшего больше 400 матчей в бундеслиге.

Международный турнир EXPO-2017 Football Cup пройдет 5 и 6 августа в формате 6×6 на «Астана Арене». Кроме команды Германии, в нем примут участие также команды Италии, Португалии, России, сборнаяЗвезд и команда Казахстана. На поле выйдут такие мастера, как Эрнан Креспо, Гаиска Мендьета, Яри Литманен, Жереми Нжитап, Жан-Пьер Папен, Валерий Карпин, Роман Широков, Манише, Дино Баджо, Луиджи Ди Бьяджо и многие другие.

Команда Казахстана впервые дебютирует на турнире такого масштаба. Главный тренер Борис Глушков и его ассистент Григорий Бабаян пригласили следующих исполнителей: Данил Рихард, Андрей Карпович, Асхат Кадыркулов, Андрей Богомолов, Руслан Гумар, Максим Самченко, Кайрат Аубакиров, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Алексей Клишин, Рафаэль Уразбахтин и Сергей Жуненко.

Стоимость билетов на EXPO-2017 Football Cup — 2 000 тенге. Но они имеют и дополнительную опцию: с этими билетами затем можно посетить и EXPO-2017 в любой день после 18:00.