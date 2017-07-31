Луческу выдвинул «Галатасараю» условия, при которых он готов вернуться в клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Одно из требований Мирчи Луческу — оградить его от общения с прессой, 72-летний специалист не хочет давать комментарии после игр. Об этом сообщает Digi Sport со ссылкой на Fotomac.

В ходе встречи с одним из руководителей «Галатасарая» Топсакалом Каном Луческу также выдвинул следующие требования: в последующие два года омолодить команду, Мирча хочет сам решать, когда нужно увольнять тренера, а также желает, чтобы его трансферные предпочтения не поддавались сомнению.

Напомним, что Мирча Луческу руководил «Галатасараем» с 2000 по 2002 год. Вместе с «Галатой» румынский тренер выиграл чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА.