Луческу выдвинул «Галатасараю» условия, при которых он готов вернуться в клуб
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выдвинул условия «Галатасараю», руководство которого заинтересовано в его услугах. Ранее сообщалось, что румынский специалист может сменить Игора Тудора на посту главного тренера, но в «Галате» Луческу видят в роли технического директора.
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Одно из требований Мирчи Луческу — оградить его от общения с прессой, 72-летний специалист не хочет давать комментарии после игр. Об этом сообщает Digi Sport со ссылкой на Fotomac.
В ходе встречи с одним из руководителей «Галатасарая» Топсакалом Каном Луческу также выдвинул следующие требования: в последующие два года омолодить команду, Мирча хочет сам решать, когда нужно увольнять тренера, а также желает, чтобы его трансферные предпочтения не поддавались сомнению.
Напомним, что Мирча Луческу руководил «Галатасараем» с 2000 по 2002 год. Вместе с «Галатой» румынский тренер выиграл чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА.
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