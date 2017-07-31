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31 июля 2017, 12:04 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший футболист «Тараза» перебрался в греческий клуб

Украинский полузащитник Андрей Яковлев перешел в «Ники Волос», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Campeones.ua.

Украинский полузащитник Андрей <span class=error>Яковлев</span> перешел в Ники Волос сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Campeones.ua. Увеличить
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Детали контракта футболиста с клубом остаются неизвестными.

Последним клубом Яковлева был «Тараз», в котором он отыграл 16 матчей и забил 2 гола. Ранее хавбек защищал цвета таких клубов, как «Заря» Бельцы, «Сокол», «БАТЭ» и донецкий «Металлург».

«Ники Волос» выступает в третьем дивизионе чемпионата Греции и в прошлом сезоне финишировал на 6-й строчке.

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