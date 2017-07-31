Бывший футболист «Тараза» перебрался в греческий клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Детали контракта футболиста с клубом остаются неизвестными.

Последним клубом Яковлева был «Тараз», в котором он отыграл 16 матчей и забил 2 гола. Ранее хавбек защищал цвета таких клубов, как «Заря» Бельцы, «Сокол», «БАТЭ» и донецкий «Металлург».

«Ники Волос» выступает в третьем дивизионе чемпионата Греции и в прошлом сезоне финишировал на 6-й строчке.