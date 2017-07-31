Бывший футболист «Тараза» перебрался в греческий клуб
Украинский полузащитник Андрей Яковлев перешел в «Ники Волос», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Campeones.ua.
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Детали контракта футболиста с клубом остаются неизвестными.
Последним клубом Яковлева был «Тараз», в котором он отыграл 16 матчей и забил 2 гола. Ранее хавбек защищал цвета таких клубов, как «Заря» Бельцы, «Сокол», «БАТЭ» и донецкий «Металлург».
«Ники Волос» выступает в третьем дивизионе чемпионата Греции и в прошлом сезоне финишировал на 6-й строчке.
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