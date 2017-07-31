Бывший наставник «Шахтера» возглавил латвийский «Спартак»
Как стало известно Sports.kz, главным тренером «Спартака» из Юрмалы, который попортил крови сильнейшей команде Казахстана «Астане» на старте ее нынешнего еврокубкового похода, стал работавший в прошлом году в карагандинском «Шахтере» словак Йозеф Вукушич.
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Вместе с этим специалистом к работе в Юрмале приступил и другой бывший горняк — тренер по общефизической подготовке Михал Лацена.
Под началом Вукушича «Спартак» уже сыграл вчера в 16 туре чемпионата Латвии на выезде с «Метта ЛУ» и выиграл со счетом 2:0.
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