Бывший наставник «Шахтера» возглавил латвийский «Спартак»

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Вместе с этим специалистом к работе в Юрмале приступил и другой бывший горняк — тренер по общефизической подготовке Михал Лацена.



Под началом Вукушича «Спартак» уже сыграл вчера в 16 туре чемпионата Латвии на выезде с «Метта ЛУ» и выиграл со счетом 2:0.