Тяжелый дебют Феррера в «Кайрате». Обзор 22-го тура КПЛ
Матчами 22-го тура завершился второй круг чемпионата Казахстана по футболу. Правда, данный тур состоял только из пяти игр, так как встреча «Астаны» и «Ордабасы» была перенесена на 7 августа
из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впрочем, и без того хватало спортивного драйва, если брать во внимание матч «Актобе» и «Кайрата».
Хотелось бы верить, что в третьем круге «Кайрат» преобразится и начнет более уверенно побеждать, поскольку в Актобе команда была близка к провалу. Даже можно сказать, что гостям хорошо подфартило. Такой клуб, как «Кайрат», не должен опускаться ниже своего уровня. Поэтому ждем от него только поступательного движения.
«Актобе» пока идет на предпоследнем 11-м месте. Но положение у «красно-белых» не безнадежное. Если в последующих играх продолжат действовать с таким же запредельным настроем, то обязательно спасутся от вылета.
В других играх было также немало интересного. Например, «Тараз» добился выездной победы над «Шахтером». Как итог, довел свою беспроигрышную серию до четырех матчей и вышел на шестое место. Карагандинцы со своей стороны упустили прекрасную возможность завершить второй круг тремя победами подряд и выходом в «шестерку». И вместо этого сейчас довольствуются лишь девятой позицией.
«Атырау» нанес «Тоболу» второе поражение кряду, чем поправил свое турнирное положение — восьмое место. Костанайцы в последних двух турах никак не могут забить. В результате, скатились на пятую строчку.
«Окжетпес» победой над «Кайсаром» прервал серию из четырех поражений. Может, эта победа вернет синегорцам уверенность в собственных силах и поможет в дальнейших играх за выживание. Пока они только десятые. Кызылординцы не удержались на шестой ступеньке. Впрочем, рано или поздно это должно было случиться. После яркого начала сезона «Кайсар» неузнаваем. Раздавал очки
А вот «Акжайыку» не позавидуешь. Уральцев настигло очередное поражение, на этот раз от «Иртыша». Как следствие, 12 туров без побед и 12-е место в таблице. Но руководство
Напомним, что команда, финишировавшая на десятом месте, играет переходной матч с бронзовым призером первой лиги. Матчи 23-го тура
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