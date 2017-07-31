Тяжелый дебют Феррера в «Кайрате». Обзор 22-го тура КПЛ

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Впрочем, и без того хватало спортивного драйва, если брать во внимание матч «Актобе» и «Кайрата». Он-то и закрывал тур, и получился на редкость захватывающим. Инициатива переходила от одной команды к другой. Не оставались в стороне и вратари, выручавшие своих партнеров казалось бы в безнадежных ситуациях. В какой-то момент закралась мысль, что вот-вот хозяева забьют победный гол и тем самым лишат «Кайрат» всяких надежд настичь в таблице «Астану». Однако исход встречи предрешило индивидуальное мастерство одного футболиста — Георгия Жукова. При счете 1:1 полузащитник «Кайрата» мастерски на замахе убрал двух защитников и точно закрутил мяч в верхний угол ворот. Отчаянный прыжок Андрея Сидельникова не спас ситуацию. Ничего не скажешь, тяжелый дебют получился у Карлоса Феррера. Тем более алматинцы по причине травм потеряли Андрея Аршавина и Бауыржана Исламхана.

Хотелось бы верить, что в третьем круге «Кайрат» преобразится и начнет более уверенно побеждать, поскольку в Актобе команда была близка к провалу. Даже можно сказать, что гостям хорошо подфартило. Такой клуб, как «Кайрат», не должен опускаться ниже своего уровня. Поэтому ждем от него только поступательного движения.

«Актобе» пока идет на предпоследнем 11-м месте. Но положение у «красно-белых» не безнадежное. Если в последующих играх продолжат действовать с таким же запредельным настроем, то обязательно спасутся от вылета.

В других играх было также немало интересного. Например, «Тараз» добился выездной победы над «Шахтером». Как итог, довел свою беспроигрышную серию до четырех матчей и вышел на шестое место. Карагандинцы со своей стороны упустили прекрасную возможность завершить второй круг тремя победами подряд и выходом в «шестерку». И вместо этого сейчас довольствуются лишь девятой позицией.

«Атырау» нанес «Тоболу» второе поражение кряду, чем поправил свое турнирное положение — восьмое место. Костанайцы в последних двух турах никак не могут забить. В результате, скатились на пятую строчку.

«Окжетпес» победой над «Кайсаром» прервал серию из четырех поражений. Может, эта победа вернет синегорцам уверенность в собственных силах и поможет в дальнейших играх за выживание. Пока они только десятые. Кызылординцы не удержались на шестой ступеньке. Впрочем, рано или поздно это должно было случиться. После яркого начала сезона «Кайсар» неузнаваем. Раздавал очки налево-направо. Еще несколько неудачных игр, и команда Стойчо Младенова докатится до зоны вылета. Сейчас она на седьмом месте.

А вот «Акжайыку» не позавидуешь. Уральцев настигло очередное поражение, на этот раз от «Иртыша». Как следствие, 12 туров без побед и 12-е место в таблице. Но руководство по-прежнему доверяет Вахиду Масудову. Не исключено, что ему еще удастся выправить положение. Как-никак впереди 11 игр, а от спасительной девятой строчки уральцы отстают на пять очков.