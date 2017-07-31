Легенды мирового футбола сыграют в Астане
Легенды мирового футбола примут участие в турнире EXPO-2017 Football Cup в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр международной выставки.
Сообщается, что по формату данный турнир будет аналогичен «Кубку Легенд», в котором принимают участие команды в составе 5 полевых игроков и 1 вратарь (6 на 6).
На столичном стадионе встретятся команды Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо,
Кроме того, 4 августа на территории EXPO-2017 состоятся встреча с болельщиками, а также фото- и
Расписание турнира и медиаплан предматчевых мероприятий будут известны после жеребьевки за неделю до мероприятия.
Турнир пройдет на «Астана Арене» 5 августа с 12.00 до 17.45, а также 6 августа с 14.30 до 17.45.
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