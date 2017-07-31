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31 июля 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Легенды мирового футбола сыграют в Астане

Легенды мирового футбола примут участие в турнире EXPO-2017 Football Cup в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр международной выставки.

Сообщается, что по формату данный турнир будет аналогичен «Кубку Легенд», в котором принимают участие команды в составе 5 полевых игроков и 1 вратарь (6 на 6).

На столичном стадионе встретятся команды Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и другие. Казахстан представят ветераны отечественного футбола в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.

Кроме того, 4 августа на территории EXPO-2017 состоятся встреча с болельщиками, а также фото- и автограф-сессии. 6 августа будет организован мастер-класс для воспитанников детско-юношеских спортивных школ на стадионе «Астана Арена».

Расписание турнира и медиаплан предматчевых мероприятий будут известны после жеребьевки за неделю до мероприятия.

Турнир пройдет на «Астана Арене» 5 августа с 12.00 до 17.45, а также 6 августа с 14.30 до 17.45.

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