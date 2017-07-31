Защитник «Арсенала» Гиббз может перейти в «Уотфорд»

Как сообщает Sky Sports, в настоящее время стороны ведут переговоры по поводу перехода 27-летнего футболиста.

При этом отмечается, что для того чтобы иметь возможность покинуть «Арсенал», Гиббз должен будет пойти на серьёзное понижение зарплаты, так как никто из других клубов АПЛ не готов платить ту же сумму, что и «Арсенал». Ранее в СМИ сообщалось, что «Уотфорд» рассматривает вариант усиления защиты игроком «Спартака» Сердаром Таски.