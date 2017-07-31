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31 июля 2017, 10:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Арсенала» Гиббз может перейти в «Уотфорд»

Защитник «Арсенала» Киран Гиббз может продолжить карьеру в «Уотфорде».

Как сообщает Sky Sports, в настоящее время стороны ведут переговоры по поводу перехода 27-летнего футболиста.

При этом отмечается, что для того чтобы иметь возможность покинуть «Арсенал», Гиббз должен будет пойти на серьёзное понижение зарплаты, так как никто из других клубов АПЛ не готов платить ту же сумму, что и «Арсенал». Ранее в СМИ сообщалось, что «Уотфорд» рассматривает вариант усиления защиты игроком «Спартака» Сердаром Таски.

В прошлом сезоне Гиббз провёл в Премьер-лиге всего 11 матчей (8 — в основном составе), отметившись одной голевой передачей.

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