Замена незаменимому. 7 кандидатов на место Неймара в «Барселоне»
Переход Неймара в «ПСЖ» с каждым днём становится всё более вероятным. «Барселона» уже вовсю ищет того, кто заменит бразильца.
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Филиппе Коутиньо, «Ливерпуль»
Стоимость: 45 млн евро (здесь и далее — по данным сайта Transfermarkt.de).
Объективно самый оптимальный вариант для «Барселоны». О том, что Коутиньо идеальный футболист для
Килиан Мбаппе, «Монако»
Стоимость: 35 млн евро
Ещё раз писать о том, куда может перейти Мбаппе, уже моветон. Но что поделать. Золотой мальчик из «Монако» провёл шикарный сезон и сейчас является одним из самых желанных объектов на европейском трансферном рынке. Понятно, что менее чем за 100 миллионов, монегаски Килиана вряд ли отпустят. Потому для «Барселоны» велик риск за огромные деньги приобрести вместо восходящей звезды мирового футбола юношу, который потеряется в окружении суперзвёзд первой величины.
Усман Дембеле, «Боруссия Д»
Стоимость: 33 млн евро
Не такой попсовый вариант, как Мбаппе, но в перспективе, возможно, куда более подходящий. Да и экономичный. Усман Дембеле — одна из звёздочек нового поколения французской сборной, которая через год обязана зажечься на чемпионате мира. Дембеле по манере игры очень похож на Неймара — он так же прекрасно сменяет темп и обходит соперников, как стойки, одинаково владеет обеими ногами, имеет поставленный удар. Конечно, до стабильности бразильца ему ещё далеко, да и над реализацией моментов стоит основательно поработать, но через пару лет Усману вполне по силам навязать Неймару конкуренцию в борьбе за «Золотой мяч».
Пауло Дибала, «Ювентус»
Стоимость: 65 млн евро
Несколько лет назад Дибала говорил, что ради «Барселоны» готов вплавь пересечь Средиземное море. Сейчас Пауло более осторожен в высказываниях, но его любовь к «Барсе» уже вряд ли является для
Эден Азар, «Челси»
Стоимость: 75 млн евро
Эден Азар — один из лучших дриблёров современности, лидер чемпиона Англии, футболист, который идеально подошёл бы «Барселоне» и за которого «Челси» вполне оправданно заломит космическую цену. Узнали
Антуан Гризманн, «Атлетико»
Стоимость: 80 млн евро
Вы же не думаете, что всю оставшуюся карьеру Гризманн проведёт в «Атлетико»? Антуану пора сделать шаг вперёд в своей карьере и выпорхнуть
Анхель Ди Мария, «ПСЖ»
Стоимость: 40 млн евро
Да, всё верно. Футболист, который ещё несколько лет назад пользовался ляпом Виктора Вальдеса и заставлял замолчать «Камп Ноу», теперь может сам примерить
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