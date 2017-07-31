Президент ФФУ: Демарш «Динамо» в Мариуполе — прямое поражение 0:3
Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал «Великому футболу», как будет наказано киевское «Динамо», если всё же решит проигнорировать матч в Мариуполе с одноимённой командой.
«Насколько я понимаю, УПЛ и КДК будут принимать решение. Конечно, такой поступок без запрета правоохранительных органов — прямое поражение 0:3. Думаю, это все понимают, в том числе и болельщики «Динамо» Киев.
Есть регламент, и он будет выполняться. Демарш без официальной причины с запрещающими (а не рекомендационными) письмами — это, конечно, поражение, — цитирует Павелко «Террикон».
Ранее в МВД страны советовали перенести матч в другой город
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