«Насколько я понимаю, УПЛ и КДК будут принимать решение. Конечно, такой поступок без запрета правоохранительных органов — прямое поражение 0:3. Думаю, это все понимают, в том числе и болельщики «Динамо» Киев.

Есть регламент, и он будет выполняться. Демарш без официальной причины с запрещающими (а не рекомендационными) письмами — это, конечно, поражение, — цитирует Павелко «Террикон».