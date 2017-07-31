Безничейный уик-энд

Из событий, имевших место быть в поединках прошедшего уик-энда, нельзя не отметить победу «Кайрата» в Актобе. Во-первых, достигнута она была под руководством нового главного тренера команды испанца Карлоса Алоса Феррера, во-вторых, на фоне последних неудач, свалившихся на алматинцев, этот выигрыш выглядит неким сигналом того, что дела у «Кайрата» начинают налаживаться. Тем более, что и актюбинцы продемонстрировали достаточно качественный футбол, и обыграть такого соперника было не так-то просто. В итоге все решило индивидуальное мастерство Георгия Жукова, который в чужой штрафной одним движением усадил на пятую точку сразу двоих защитников хозяев и неотразимо пробил на исполнение в дальнюю «девятку». Похоже, алматинцы начинают выкарабкиваться из психологической ямы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.425925925925927% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXLaN4YhCVb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В тяжелейшей борьбе алматинский «Кайрат» одерживает победу в гостях над «Актобе»! #АктобеКайрат 1:2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ФК Кайрат (@f.c.kairat) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-30T16:59:03+00:00">Июл 30 2017 в 9:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ворвался в первую шестерку КПЛ на финише второго круга «Тараз». Этому поспособствовала удачная игра подопечных Ваита Талгаева в последних матчах. На данный момент таразцы не проигрывали в четырех подряд поединках чемпионата страны, в трех из которых одержали победы. В Караганде гости в очередной раз продемонстрировали надежную дисциплинированную игру в обороне, которую горняки вскрыть так и не сумели. В свою очередь, опытный форвард южан Жан-Эд Морис одним из своих шансов воспользовался сполна. Что особенно обидно для карагандинцев, случилось это в концовке поединка, когда времени отыграться у хозяев поля практически не оставалось.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.97911227154047% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXIl5w1lQOM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ПОБЕДА !! ГОЛЫ :Ж.Э.Морис 83мин. ⚽ Шахтер-Тараз 0-1 #ФКТараз?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ФК Тараз | FC Taraz (@fc.taraz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T14:43:26+00:00">Июл 29 2017 в 7:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Возможным продвижение «Тараза» вверх стало из-за поражения «Кайсара». На самом деле, в домашней игре «Окжетпес» выглядел заметно сильнее гостей. Кокшетауцы и прежде демонстрировали неплохую игру, но имели явные проблемы с реализацией создаваемых моментов. В трех последних до матча с «волками» поединках синегорцы провели только один мяч. Но против «Кайсара» — как прорвало. Мячи кызылординцам забивались на любой вкус, и каждый был по-своему красив. Хочется верить, что этот поединок придаст футболистам «Окжетпеса» уверенности в себе, и совсем скоро эта команда порадует еще своих болельщиков успешными результатами.



Достаточно убедительно, пусть не по счету, но по игре, «Атырау» на своем поле взял верх над «Тоболом». Хозяева забили только один мяч, однако с учетом их надежной игры в обороне, этого оказалось вполне достаточно для победы. Навыки хорошо обороняющейся дружины нефтяники продемонстрировали еще в предыдущем туре в Алматы, и в домашнем противостоянии с костанайцами лишь доказали всем лишний раз крепость своих защитных порядков. «Тобол» практически ничего не мог создать в атаке, выглядев достаточно беззубо. Играя подобным образом в нападении, тоболовцам очень сложно будет сохранить статус претендентов на место на пьедестале почета.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.93518518518518% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXJGhHFlW79/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ATYRAU FC (@fc_atyrau)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T19:28:25+00:00">Июл 29 2017 в 12:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Очередное поражение потерпел «Акжайык». Уральцы не выигрывали уже со 2 мая — эта невеселая для команды серия составляет теперь 12 матчей, в которых было зафиксировано всего лишь 3 ничьи. Такими темпами, конечно, «Акжайыку» очень сложно будет рассчитывать на сохранение прописки в КПЛ… Иртышанам позарез нужна была победа в Уральске после обидного поражения в предыдущем туре дома, и они ее добились. Хозяева же не сумели даже реализовать 11-метровый штрафной удар… Шансов на чудесное спасение у «Акжайыка» остается все меньше.



Поединки чуть урезанного тура выглядели примерно таким образом. Теперь команды КПЛ ушли в непродолжительный отпуск, во время которого могут внести определенные коррективы, поработав над своими слабыми местами. Кроме «Астаны» с «Ордабасы» — им еще в 22 туре только предстоит сыграть.