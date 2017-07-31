Безничейный уик-энд
Пять поединков 22 тура чемпионата Казахстана по футболу в
Премьер-Лиге состоялись в минувшие выходные. В них не было зафиксировано ни одного ничейного результата. Два круга соревнования теперь уже практически позади — остался лишь перенесенный матч между «Астаной» и «Ордабасы», который должен пройти 7 августа. Но на положении команд в турнирной таблице перед третьим кругом он все равно никак уже не скажется.
Из событий, имевших место быть в поединках прошедшего
Ворвался в первую шестерку КПЛ на финише второго круга «Тараз». Этому поспособствовала удачная игра подопечных Ваита Талгаева в последних матчах. На данный момент таразцы не проигрывали в четырех подряд поединках чемпионата страны, в трех из которых одержали победы. В Караганде гости в очередной раз продемонстрировали надежную дисциплинированную игру в обороне, которую горняки вскрыть так и не сумели. В свою очередь, опытный форвард южан
Возможным продвижение «Тараза» вверх стало
Достаточно убедительно, пусть не по счету, но по игре, «Атырау» на своем поле взял верх над «Тоболом». Хозяева забили только один мяч, однако с учетом их надежной игры в обороне, этого оказалось вполне достаточно для победы. Навыки хорошо обороняющейся дружины нефтяники продемонстрировали еще в предыдущем туре в Алматы, и в домашнем противостоянии с костанайцами лишь доказали всем лишний раз крепость своих защитных порядков. «Тобол» практически ничего не мог создать в атаке, выглядев достаточно беззубо. Играя подобным образом в нападении, тоболовцам очень сложно будет сохранить статус претендентов на место на пьедестале почета.
Очередное поражение потерпел «Акжайык». Уральцы не выигрывали уже со 2 мая — эта невеселая для команды серия составляет теперь 12 матчей, в которых было зафиксировано всего лишь 3 ничьи. Такими темпами, конечно, «Акжайыку» очень сложно будет рассчитывать на сохранение прописки в КПЛ… Иртышанам позарез нужна была победа в Уральске после обидного поражения в предыдущем туре дома, и они ее добились. Хозяева же не сумели даже реализовать 11-метровый штрафной удар… Шансов на чудесное спасение у «Акжайыка» остается все меньше.
Поединки чуть урезанного тура выглядели примерно таким образом. Теперь команды КПЛ ушли в непродолжительный отпуск, во время которого могут внести определенные коррективы, поработав над своими слабыми местами. Кроме «Астаны» с «Ордабасы» — им еще в 22 туре только предстоит сыграть.