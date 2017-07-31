Лидеры футбольного чемпионата Беларуси победно начали второй круг турнира

Лидер турнира солигорский «Шахтер» в домашнем поединке 16-го тура не оставил шансов на успех гостям из «Городеи» — 4:0. Уже после первой половины игры хозяева были спокойны за итог этой встречи — Виталий Лисакович, Николай Януш и Денис Лаптев поразили ворота Владислава Василючека. Во втором тайме горняки сбавили обороты, но еще раза порадовали своих болельщиков, когда гол забил Юрий Ковалев.

Борисовский БАТЭ разгромил на своем поле «Гомель» со счетом 3:0. В этой встрече 200-й гол в карьере забил капитан борисовчан Виталий Родионов. Еще по голу забили Мирко Иванич и Михаил Гордейчук, который возглавил бомбардирскую гонку, забив уже 8 мячей.

Идущие третьими футболисты минского «Динамо» также играли у себя дома и одолели могилевский «Днепр» — 2:1. В первом тайме лидер атак минчан Антон Сарока реализовал пенальти, после перерыва его почин поддержал Роман Бегунов, а за 10 минут до финального свистка разрыв сократил Антон Шепелев.

Брестские динамовцы крупно переиграли на своем поле футболистов «Минска» — 4:0, причем два мяча гости забили в свои ворота. Автоголами отметились голкипер минчан Павел Чесновский и защитник Терентий Луцевич. Еще два гола брестчан забили новички клуба — бразильский легионер Нивалдо и опытный белорусский полузащитник Павел Нехайчик.

Минские «Крумкачы», выступая в гостях у «Витбска» без ряда ведущих игроков, сумели добиться ничьей — 2:2. В этой игре главным героем стал голкипер минчан Евгений Костюкевич. В начале второго тайма, на 55-й минуте встречи он сравнял счет, выбивая мяч с линии своей штрафной площади. Через 20 минут он был удален с поля за фол последней надежды, но его партнеры сумели сохранить ничью, играя в меньшинстве.

Экс-игрок минских «воронов» Вячеслав Глеб забил свой первый гол в составе гродненского «Немана», принеся ему победу в Мозыре над «Славией» — 2:1.

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» неудачно провели выездной поединок с «Ислочью», уступив со счетом 1:2. Это был первый матч автозаводцев под руководством нового наставника Олега Кубарева, который сменил на посту главного тренера Игоря Криушенко.

Турнирное положение:

1. «Шахтер» — 39 очков (16 матчей; разница мячей — 25−7),

2. БАТЭ — 36 (16; 27−7),

3. «Динамо» (Минск) — 34 (21−9),

4. «Слуцк» — 28 (15; 17−11),

5. «Неман» — 28 (16; 21−14),

6. «Витебск» — 25 (16; 17−15),

7. «Торпедо-БелАЗ» — 24 (16; 19−15),

8. «Гомель» — 22 (16; 17−15),

9. «Динамо» (Брест) — 21 (16; 21−17),

10. «Городея» — 19 (16; 12−16),

11. «Днепр» — 15 (15; 15−23),

12. «Крумкачы» — 15 (16; 15−21),

13. «Славия» — 13 (16; 14−26),

14. «Минск» — 12 (9−18),

15. «Ислочь» — 3 (15; 11−22),

16. «Нафтан» — 0 (15; 4−25).

Игровая программа 16-го тура завершится сегодня — футболисты «Слуцка» примут у себя дома новополоцкий «Нафтан».