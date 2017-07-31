СМИ: Неймар во вторник пройдет медобследование перед переходом в ПСЖ

Бразилец не полетел с «Барселоной» в Испанию после предсезонного тура.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Также сообщалось, что бразилец может стать послом чемпионата мира-2022 в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.