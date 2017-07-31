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31 июля 2017, 8:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Неймар во вторник пройдет медобследование перед переходом в ПСЖ

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Нападающий «Барселоны» Неймар во вторник в Катаре пройдет медицинское обследование перед переходом во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca со ссылкой на катарское издание Al Watan.

Бразилец не полетел с «Барселоной» в Испанию после предсезонного тура.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер Неймара около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов. Также сообщалось, что бразилец может стать послом чемпионата мира-2022 в Катаре, за что получит 300 миллионов евро, 222 из которых пойдут на оплату отступных за разрыв контракта с каталонцами.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах.

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