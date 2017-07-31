Филиппе Коутиньо согласовал пятилетний контракт с «Барселоной»

Как сообщает Sport.es, каталонцы договорились с 25-летним бразильцем о пятилетнем соглашении и готовы заплатить за него 85 миллионов евро.

«Ливерпуль» не хочет продавать Коутиньо, но игрок уже сообщил руководству мерсисайдцев о желании перейти в «Барселону». Ранее стало известно, что английский клуб не отпустит хавбека дешевле 150 миллионов евро.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев.