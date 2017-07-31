«Ювентус» в серии пенальти одолел «Рому» на Международном кубке чемпионов
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Международного кубка чемпионов.
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Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее были туринцы — 5:4.
На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий туринцев Марио Манджукич. На 74-й минут Эдин Джеко забил ответный гол за «Рому». В серии пенальти единственный и решающий промах допустил форвард «волков» Марко Тумминелло.
Пенальти в составе «Ромы» забили: Лоренцо Пеллегрини, Хуан Итурбе, Бруно Перес, Дженгиз Ундер. Не забил: Марко Тумминелло.
Пенальти в составе «Ювентуса» забили: Штефан Лихтштайнер, Андреа Барцальи, Федерико Бернардески, Сами Хедира, Дуглас Коста.
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