Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30536376/
31 июля 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» в серии пенальти одолел «Рому» на Международном кубке чемпионов

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Международного кубка чемпионов.

<span class=error>Ювентус</span> одержал победу над <span class=error>Ромой</span> в матче Международного кубка чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее были туринцы — 5:4.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий туринцев Марио Манджукич. На 74-й минут Эдин Джеко забил ответный гол за «Рому». В серии пенальти единственный и решающий промах допустил форвард «волков» Марко Тумминелло.

Пенальти в составе «Ромы» забили: Лоренцо Пеллегрини, Хуан Итурбе, Бруно Перес, Дженгиз Ундер. Не забил: Марко Тумминелло.

Пенальти в составе «Ювентуса» забили: Штефан Лихтштайнер, Андреа Барцальи, Федерико Бернардески, Сами Хедира, Дуглас Коста.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики