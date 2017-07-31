Гол Жо помог «Коринтиансу» сыграть вничью с «Фламенго»

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Встреча завершилась со счётом 1:1.

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо открыл счёт в мачте на 22-й минуте, однако гости отыгрались на 71-й минуте после точного удара Ревера.

«Коринтианс» (41 очко) продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, опережая на 9 очков «Гремио», у которого матч в запасе. «Фламенго» с 29 очками занимает пятую строчку.

Жо с десятью голами в 17 матчах сезона делит первое место с форвардом «Понте-Преты» Луккой в списке лучших бомбардиров турнира.