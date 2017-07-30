Дубль Джовинко помог «Торонто» разгромить «Нью-Йорк Сити»
В матче регулярного чемпионата МЛС «Торонто» дома разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Себастьян Джовинко и по разу отличились Жози Алтидор и Рахим Эдвардс.
«Торонто» с 43 очками лидирует в Восточной конференции, а команда из
В следующем матче подопечные Грега Ванни 6 августа на выезде сыграют с «ДС Юнайтед», а «Сити» на следующий день встретится с «Ред-Буллз».
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