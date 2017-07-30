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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30535961/
30 июля 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дубль Джовинко помог «Торонто» разгромить «Нью-Йорк Сити»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Торонто» дома разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Джовинко и по разу отличились Жози Алтидор и Рахим Эдвардс.

«Торонто» с 43 очками лидирует в Восточной конференции, а команда из Нью-Йорка в ней же расположилась на третьей строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем матче подопечные Грега Ванни 6 августа на выезде сыграют с «ДС Юнайтед», а «Сити» на следующий день встретится с «Ред-Буллз».
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