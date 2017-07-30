«Манчестер Юнайтед» разгромил «Волеренгу» в товарищеском матче

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Встреча проходила на стадионе «Уллевол» и завершилась победой манкунианцев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку и Скотт МакТоминай.

«Волеренга» после 17 туров чемпионата Норвегии располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона АПЛ финишировал на шестой строчке.