Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30535729/
30 июля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Волеренгу» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в Норвегии провёл товарищеский матч с местным клубом «Волеренга».

В рамках подготовки к новому сезону английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> Манчестер Юнайтед в Норвегии провёл товарищеский матч с местным клубом Волеренга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Уллевол» и завершилась победой манкунианцев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку и Скотт МакТоминай.

«Волеренга» после 17 туров чемпионата Норвегии располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона АПЛ финишировал на шестой строчке.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Волеренга
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики