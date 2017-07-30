Соперник ФК «Краснодар» в Лиге Европы «Люнгбю» проиграл «Брондбю» в чемпионате Дании

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Брённбю, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. В составе «Люнгбю» мячи забили Брор Блуме (2-я минута), Ким Оджо (43) и Каспер Хёйер (74, с пенальти).

Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве: на 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Миккель Рюгор.

«Люнгбю» является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Первый матч, прошедший 27 июля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 2:1. Ответная игра состоится 3 августа в Дании.