Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30535677/
30 июля 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Краснодар» в Лиге Европы «Люнгбю» проиграл «Брондбю» в чемпионате Дании

Футболисты «Люнгбю» потерпели поражение от «Брондбю» в выездном матче третьего тура чемпионата Дании.

Футболисты Люнгбю потерпели поражение от <span class=error>Брондбю</span> в выездном матче третьего тура чемпионата Дании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Брённбю, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. В составе «Люнгбю» мячи забили Брор Блуме (2-я минута), Ким Оджо (43) и Каспер Хёйер (74, с пенальти).

Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве: на 48-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Миккель Рюгор.

«Люнгбю» является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Первый матч, прошедший 27 июля в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 2:1. Ответная игра состоится 3 августа в Дании.

Люнгбю
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса