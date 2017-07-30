Моуринью отложил покупку Бэйла до лета 2018 года?
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен вернуться к рассмотрению перехода нападающего «Реала» Гарета Бэйла летом 2018 года, утверждает Expressen.
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Такое решение было принято в связи с желанием клуба избежать проблем с финансовым fair play.
«Красные дьяволы» уже потратили этим летом 111 миллионов евро, а в скором времени в команду перейдет полузащитник «Челси» Неманья Матич, трансфер которого оценивается в 50 миллионов. Кроме того, англичане пытаются приобрести форварда «Интера» Ивана Перишича, который обойдется команде в 40 миллионов.
Трансфер Бэйла «Королевский клуб» оценивает в 100 миллионов, и эти деньги «Манчестер Юнайтед» готов выплатить, но только через год.
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