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30 июля 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» проиграл «Севилье», но стал обладателем «Эмирейтс Кап»

«Арсенал» проиграл «Севилье» в матче второго тура предсезонного турнира «Эмирейтс Кап».

Арсенал проиграл Севилье в матче второго тура предсезонного турнира Эмирейтс Кап. Увеличить
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Встреча проходила в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

В дебюте второго тайма Хоакин Корреа вывел «Севилью» вперед. На 62-й минуте Александр Ляказетт провел ответный мяч, но семь минут спустя Стивен Н’Зонзи забил второй гол в ворота английского клуба.

Несмотря на поражение, «Арсенал» стал обладателем «Эмирейтс Кап» благодаря лучшей разнице голов: команды получают по одному бонусному очку за каждый забитый гол.

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