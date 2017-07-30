«Арсенал» проиграл «Севилье», но стал обладателем «Эмирейтс Кап»
«Арсенал» проиграл «Севилье» в матче второго тура предсезонного турнира «Эмирейтс Кап».
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Встреча проходила в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.
В дебюте второго тайма Хоакин Корреа вывел «Севилью» вперед. На 62-й минуте Александр Ляказетт провел ответный мяч, но семь минут спустя Стивен Н’Зонзи забил второй гол в ворота английского клуба.
Несмотря на поражение, «Арсенал» стал обладателем «Эмирейтс Кап» благодаря лучшей разнице голов: команды получают по одному бонусному очку за каждый забитый гол.
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